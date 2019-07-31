Осенью украинский лоукост SkyUp запускает 3 рейса в Чехию
Об этом пишет портал avianews .
С 17 октября лоукост запустит рейсы из Харькова и Львова в Прагу. По обоим направлениям полеты будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям.
Минимальная цена билетов с учетом перевозки только ручной клади на маршрут Львов-Прага начинается от 992 грн в одну сторону, на маршрут Харьков-Прага - от 1501 грн в одну сторону.
С 22 октября SkyUp полетит из Киева в чешский город Пардубице, расположенном в 125 км от Праги. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Минимальная стоимость билетов начинается от 1247 грн в одну сторону по безбагажним тарифам.
Для пассажиров, следующих в Прагу, SkyUp намерении организовать автобус из аэропорта Пардубице. Он будет отправляться в чешскую столицу через полчаса после прибытия рейса из Киева.
Ориентировочная стоимость билетов на трансфер составит 3 евро в одну сторону и 5 евро туда-обратно.
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