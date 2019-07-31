Осенью украинский лоукост SkyUp запускает 3 рейса в Чехию

31 июля, 2019, 12:53

SkyUp в октябре откроет 3 регулярных маршрута из Киева, Львова и Харькова в города Чехии

Об этом пишет портал avianews .

С 17 октября лоукост запустит рейсы из Харькова и Львова в Прагу. По обоим направлениям полеты будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Минимальная цена билетов с учетом перевозки только ручной клади на маршрут Львов-Прага начинается от 992 грн в одну сторону, на маршрут Харьков-Прага - от 1501 грн в одну сторону.

С 22 октября SkyUp полетит из Киева в чешский город Пардубице, расположенном в 125 км от Праги. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Минимальная стоимость билетов начинается от 1247 грн в одну сторону по безбагажним тарифам.

Для пассажиров, следующих в Прагу, SkyUp намерении организовать автобус из аэропорта Пардубице. Он будет отправляться в чешскую столицу через полчаса после прибытия рейса из Киева.

Ориентировочная стоимость билетов на трансфер составит 3 евро в одну сторону и 5 евро туда-обратно.