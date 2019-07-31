Определилась дата супербоя украинца против самого богатого боксера мира

31 июля, 2019, 11:38

Украинский боксер Сергей Деревянченко 26 октября встретится с самым высокооплачиваемым боксером мира мексиканцем Саулем Альваресом

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его информации, стриминговий сервис DAZN одобрил бой обязательного претендента на пояс IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) Сергея Деревянченко против Сауля Альвареса.

Представители боксеров ведут переговоры о бое, который может состояться 26 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

DAZN владеет правами на трансляцию боев Альвареса. Кроме пояса IBF, Альваресу принадлежат титулы WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Журнал Forbes назвал Альвареса самым высокооплачиваемым боксером мира, за прошлый год он заработал $ 94 млн.