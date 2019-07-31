Определилась дата супербоя украинца против самого богатого боксера мира
Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.
По его информации, стриминговий сервис DAZN одобрил бой обязательного претендента на пояс IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) Сергея Деревянченко против Сауля Альвареса.
Представители боксеров ведут переговоры о бое, который может состояться 26 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
DAZN владеет правами на трансляцию боев Альвареса. Кроме пояса IBF, Альваресу принадлежат титулы WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Журнал Forbes назвал Альвареса самым высокооплачиваемым боксером мира, за прошлый год он заработал $ 94 млн.
Sources tell @TheAthleticBOX that Sergey Derevyanchenko has now been approved by DAZN as an opponent for Canelo Alvarez, and negotiations are ongoing for a middleweight championship bout that could take place Oct. 26 at T-Mobile Arena in Las Vegas- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 30, 2019
- После того, как карьеру завершил американец Флойд Мейвезер, именно Сауля Альвареса считают самым богатым боксером мира. В прошлом году он заключил рекордный контракт с стриминговим сервисом DAZN на $ 365 млн.
- 5 мая Сауль Альварес победил американца Дэниэла Джейкобса в самых ожидаемых боя весны.
- 13 апреля Сергей Деревянченко одолел Джека Кулкая из Германии и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе.
- 24 июля Сауль Альварес согласился провести обязательную защиту чемпионского титула IBF в поединке против Сергея Деревянченко.