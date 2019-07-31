Омелян сравнил упреки Гройсмана Порошенко с "конфликтом отца и сына"

31 июля, 2019, 21:33

Министр прокомментировал заявление главы правительства о действиях пятого президента Украины

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Омелян прокомментировал заявление главы правительства Владимира Гройсмана, в котором тот жестко раскритиковал пятого президента Петра Порошенко.

"Мне очень трудно комментировать отношения двух взрослых людей. Может иногда такое случается в семьях, происходит конфликт сына с отцом. Сын говорит: "Я все лучше знаю, умею, могу" и уходит от родителей. Возможно, что здесь есть какие-то другие причины. Я скажу за себя. У меня было больше причин говорить такие вещи в оба адреса (Порошенко и Гройсмана, - ред). Публичные конфликты тоже имели место", - сказал Омелян.

По его словам, у него была возможность уйти из правительства и хлопнуть дверью, назвав себя "прекрасным реформатором", но была и другая возможность: остаться и работать.