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Espreso.tvОбществоОмелян рассказал о мобильном приложении для проверки состояния дорог

Омелян рассказал о мобильном приложении для проверки состояния дорог

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о мобильном приложении, которое позволяет проверить состояние дорог и средства ремонта

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Сегодня мы представили мобильное приложение, где вы можете в режиме онлайн увидеть все дороги, которые были построены с 2016 года по сей день. Какие компании строят, какой стоимости, какая протяженность, какие особенности этой дороги - на карте в режиме онлайн. Эта программа работает на сайте CoST Ukraine", - заявил министр.

Кроме того, министр подчеркнул, что надеется, что и президент Владимир Зеленский в связи с диджитализацией тоже будет пользоваться приложением.

"Я надеюсь, что президент, который декларирует диджитализацию тоже будет этим охотно пользоваться, хотя бы перед визитом, чтобы увидеть, что делается на самом деле и понимать, какие планы есть", - сказал он.

Омелян сказал, что проблемой является решить, какую именно дорогу ремонтировать сначала.

"Единственное, что очень важно, я хотел предостеречь, мы создавали дорожный фонд и утвердили стратегию развития автомобильных дорог Украины. То есть, согласно этой стратегии четко зафиксировано когда какие дороги и где ремонтируются. Недостаток этого дорожного фонда, что у каждого есть всегда желание политически вмешаться и сказать, что мои дороги именно будут первые", - отметил министр.

Омелян подчеркнул, что ремонт дорог начинают с наиболее проблемных.

 

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