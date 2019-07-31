Оккупанты обстреляли Объединенные силы из гранатометов возле Луганского и Песков
31 июля, 2019, 07:29
Во вторник, 30 июля, российские наемники нарушили условия перемирия на Донбассе, обстреляв украинских военных из гранатометов различных систем
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Луганского.
Потерь среди украинских военных не зафиксировано.
С начала суток 31 июля террористы обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле поселка Пески из подствольного гранатомета.
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