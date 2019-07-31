Обсудили перспективы сотрудничества: Кличко приехал к экс-мэру Нью-Йорка Джулиани и пригласил его в Киев
31 июля, 2019, 11:11
Мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с мэром Нью-Йорка Руди Джулиани и обсудил с ним темы развития местного самоуправления и перспективы украинского-американского сотрудничества
Об этом Кличко сообщил в Facebook.
"По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И конечно же затронули тему важности развития местного самоуправления", - написал Кличко.
Мэр Киева также пригласил нью-йоркского коллегу в украинскую столицу.
"Я благодарен друзьям нашей страны, которые поддерживают и помогают, которые верят в Украину! Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве", - добавил Кличко.
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