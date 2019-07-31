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Espreso.tvОбществоОБСЕ увидела в ОРДО автоколонну грузовиков возле границы с РФ

ОБСЕ увидела в ОРДО автоколонну грузовиков возле границы с РФ

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали в 2 км от оккупированного населенного пункта Степное автоколонну из 8 грузовиков

Об этом говорится в вечернем отчете ОБСЕ от 29 июля.

"Ночью 22 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил автоколонну из 8 грузовиков (из них, вероятно, 3 - автоцистерны), 4 из которых имели прицепы. Все они стояли развернуты в западном направлении на грунтовой дороге вдоль лесополосы рядом с границей с РФ, примерно в 2 км к юго-востоку от р. п. Степное ", - сообщили в ОБСЕ.

Отмечается, что автоколонна расположена там, где нет официального пункта пересечения границы.

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