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Espreso.tvОбществоНе преувеличиваю свои шансы на должности премьера, - Абромавичюс

Не преувеличиваю свои шансы на должности премьера, - Абромавичюс

Председатель наблюдательного совета Укроборонпрома, кандидат в премьер-министры Айварас Абромавичюс заявил, что не преувеличивал бы свои шансы на возможное получение должности главы правительства

Об этом Абромавичус заявил в интервью Радио НВ .

"Я бы не преувеличивал свои шансы стать следующим премьер-министром. Но те все фамилии, которые фигурируют в последнее время - я считаю, что они все достойные, и я считаю, что при назначении любого так называемого технократа из этого списка нас ждет очень позитивное экономическое развитие в ближайшие два года", - подчеркнул Абромавичюс.

Он добавил, что также считает себя технократом и не является политиком.

Недавно СМИ написали, что по данным источников заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук стал шестым претендентом на премьерское кресло, вместе с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, председателем Наблюдательного совета Укроборонпрома Айваросом Абромавичюсом, председателем правления Нафтогаза Андреем Коболевым и исполнительным директором компании Юрием Витренко.

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