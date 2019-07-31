Не преувеличиваю свои шансы на должности премьера, - Абромавичюс
Об этом Абромавичус заявил в интервью Радио НВ .
"Я бы не преувеличивал свои шансы стать следующим премьер-министром. Но те все фамилии, которые фигурируют в последнее время - я считаю, что они все достойные, и я считаю, что при назначении любого так называемого технократа из этого списка нас ждет очень позитивное экономическое развитие в ближайшие два года", - подчеркнул Абромавичюс.
Он добавил, что также считает себя технократом и не является политиком.
Недавно СМИ написали, что по данным источников заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук стал шестым претендентом на премьерское кресло, вместе с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, председателем Наблюдательного совета Укроборонпрома Айваросом Абромавичюсом, председателем правления Нафтогаза Андреем Коболевым и исполнительным директором компании Юрием Витренко.
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