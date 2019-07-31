НБУ позволит расплачиваться и переводить деньги с помощью QR-кода

31 июля, 2019, 18:43

В Национальном банке Украины разработали правила, которые будут применяться для перевода средств со счета на счет с помощью QR-кода

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Правилами определяются единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода, который будет способствовать удобству безналичных расчетов, упрощению оплаты счетов и обмена платежными реквизитами.

Использование QR-кода обеспечит возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для:

оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных (С2В и С2G)

осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица (С2С).

QR-код может как формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы "клиент-банк", так и быть распечатанным на бумаге (например, на инвойсе или платежном поручении).

QR-код сегодня применяется для решения подобных задач во многих странах Европейского Союза, где клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона.