Нафтогаз в Гааге требует от РФ компенсировать $ 5,2 млрд за аннексию Крыма
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
В компании сообщили, что Гаагский трибунал уже признал нарушение Россией соглашения о взаимной защите инвестиций, к которой компания апеллирует, требуя компенсацию за конфискацию своих крымских активов.
Сейчас арбитраж разделил рассмотрение дела на 2 этапа, а окончательное решение может вынести на второй год рассмотрения - не ранее конца 2020 году.
"Нафтогаз владел ценными энергетическими активами в Крыму и был одной из основных мишеней Российской Федерации, когда и конфисковала украинские активы после незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014 году", - отметили в Нафтогазе.
1 марта 2019 стало известно, что Гаагский арбитраж встал на сторону Нафтогаза в судебном споре против России за потерянные Нафтогазом активов через аннексию Крыма.
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