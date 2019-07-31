Нафтогаз в Гааге требует от РФ компенсировать $ 5,2 млрд за аннексию Крыма

31 июля, 2019, 11:38

НАК "Нафтогаз Украины" подал заявление в трибунал в Гааге, где оценил убытки из-за аннексии Россией Крыма: в результате этого компания потеряла $ 5,2 млрд

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В компании сообщили, что Гаагский трибунал уже признал нарушение Россией соглашения о взаимной защите инвестиций, к которой компания апеллирует, требуя компенсацию за конфискацию своих крымских активов.

Сейчас арбитраж разделил рассмотрение дела на 2 этапа, а окончательное решение может вынести на второй год рассмотрения - не ранее конца 2020 году.

"Нафтогаз владел ценными энергетическими активами в Крыму и был одной из основных мишеней Российской Федерации, когда и конфисковала украинские активы после незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014 году", - отметили в Нафтогазе.

1 марта 2019 стало известно, что Гаагский арбитраж встал на сторону Нафтогаза в судебном споре против России за потерянные Нафтогазом активов через аннексию Крыма.