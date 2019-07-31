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Espreso.tvОбществоНафтогаз не будет продавать газ 10 предприятиям из-за их долгов. Перечень

Нафтогаз не будет продавать газ 10 предприятиям из-за их долгов. Перечень


фото: ua-energy.org
3% предприятий, покупающих газ у НАК "Нафтогаз Украины", не обеспечили достаточный для дальнейшего сотрудничества уровень расчетов с компанией

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что по состоянию на конец июля условия, необходимые для продолжения газоснабжения, выполнили 374 теплогенерирующих предприятия, покупающие газ у НАК "Нафтогаз Украины".

В компании заявили, что направили предприятиям-должникам письменные сообщения о необходимости самостоятельного прекращения газопотребления с 1 августа 2019 года, если к этому времени соответствующие расчеты не будут осуществлены.

"В случае невыполнения этого требования транспортировки и распределения природного газа таким должникам должно быть прекращено в установленном законодательством порядке с привлечением соответствующих операторов ГТС / ГРМ", - подчеркнули в "Нафтогазе".

"Нафтогаз в который раз обращает внимание контрагентов на необходимость своевременной оплаты полученного газа, чтобы и дальше покупать газ на льготных условиях. Ведь из-за неспособности отдельных предприятий выполнять свои контрактные обязательства без тепла в отопительный период может остаться населения, которое своевременно оплачивает потребленное тепло", - добавили в пресс-службе.

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