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Espreso.tvОбществоНа Луганщине в результате обстрела поврежден водопровод

На Луганщине в результате обстрела поврежден водопровод

На Луганщине в результате обстрела боевиков поврежден водопровод, из-за чего без водоснабжения остались 3312 абонентов

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о том, что в районе улицы Ким, в результате обстрела поврежден водопровод, поступило в Попаснянского отдела полиции от 38-летней местной жительницы. На месте происшествия полицейские обнаружили яму, по признакам похожую на воронку от взрыва снаряда.

Сейчас там работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершении осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.

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