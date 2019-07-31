На Луганщине в результате обстрела поврежден водопровод

31 июля, 2019, 22:04

На Луганщине в результате обстрела боевиков поврежден водопровод, из-за чего без водоснабжения остались 3312 абонентов

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о том, что в районе улицы Ким, в результате обстрела поврежден водопровод, поступило в Попаснянского отдела полиции от 38-летней местной жительницы. На месте происшествия полицейские обнаружили яму, по признакам похожую на воронку от взрыва снаряда.

Сейчас там работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершении осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.