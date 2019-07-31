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Espreso.tvОбществоНа Луганщине обнаружили схрон боеприпасов боевиков для совершения теракта

На Луганщине обнаружили схрон боеприпасов боевиков для совершения теракта

СБУ обнаружила в Луганской тайник с военными средствами поражения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На территории заброшенного частного домовладения в Новоайдарском районе оперативники спецслужбы нашли большой арсенал с оружием. Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из тайника 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм, которые запрещены Минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства.

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По предварительной информации, схрон был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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Мероприятия по изъятию военных средств поражения осуществлялись совместно с Нацполицией Луганской области под процессуальным руководством прокуратуры.

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