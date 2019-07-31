На ходу загорелась электричка "Казатин-Жмеринка"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Вблизи села Тартак Жмеринского района загорелся хвостовой вагон электрички "Казатин-Жмеринка", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, пассажиров внутри вагона не было.
"В 10:30 пожар локализован, а в 10:43 ликвидирован", - сообщили в ведомстве.
В "Укрзализныце" сообщили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию.
"Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в УЗ.
После ликвидации пожара поезд продолжил следования и в 11:44 прибыл на станцию Жмеринка вместе с пассажирами.
Сообщается, что в результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Поезда задержались НА час.
Пока что специалисты выясняют причину пожара.
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