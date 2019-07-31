На ходу загорелась электричка "Казатин-Жмеринка"

31 июля, 2019, 15:33

31 июля на перегоне Бирюлево - Жмеринка в Винницкой области вспыхнул один из вагонов электрички "Казатин-Жмеринка"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Вблизи села Тартак Жмеринского района загорелся хвостовой вагон электрички "Казатин-Жмеринка", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, пассажиров внутри вагона не было.

"В 10:30 пожар локализован, а в 10:43 ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

В "Укрзализныце" сообщили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию.

"Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в УЗ.

После ликвидации пожара поезд продолжил следования и в 11:44 прибыл на станцию Жмеринка вместе с пассажирами.

Сообщается, что в результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Поезда задержались НА час.

Пока что специалисты выясняют причину пожара.