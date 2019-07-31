Мужчина пытался вывезти в ОРДО двух детей по поддельным документам

31 июля, 2019, 13:25

Отец двух несовершеннолетних детей (14 и 5 лет) предоставил пограничникам бланк поручения, который значится как утраченный

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Военные пограничники Краматорского отряда в КПВВ "Марьинка" выяснили, что отец двух несовершеннолетних детей 2005 и 2014 рождения предоставил бланк поручения, который значится как утраченный.

Мужчину вместе с детьми не пропустили на временно оккупированные территории и передали полиции для проведения следственных действий.

Сейчас в полицию направили сообщение для внесения в Едрей сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).