Мужчина пытался вывезти в ОРДО двух детей по поддельным документам
31 июля, 2019, 13:25
Отец двух несовершеннолетних детей (14 и 5 лет) предоставил пограничникам бланк поручения, который значится как утраченный
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Военные пограничники Краматорского отряда в КПВВ "Марьинка" выяснили, что отец двух несовершеннолетних детей 2005 и 2014 рождения предоставил бланк поручения, который значится как утраченный.
Мужчину вместе с детьми не пропустили на временно оккупированные территории и передали полиции для проведения следственных действий.
Сейчас в полицию направили сообщение для внесения в Едрей сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
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