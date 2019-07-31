Может пора купить твое ухо, - Портнов угрожает Данилюку в сети
31 июля, 2019, 16:37
Лидер ОО "Общее дело" Александр Данилюк в своем Facebook написал, что режим бывшего президента Виктора Януковича сплотил криминалитет со всей страны и отметил, что Андрей Портнов был частью этой системы. В ответ Портнов начал угрожать
Об этом сообщил Александр Данилюк в заметке на Facebook.
"Режим Януковича свозил со всей страны криминалитет, раздавал им ментовское оружие и эти животные устраивали в Киеве ночные охоты, калеча и убивая протестующих и просто ночных прохожих. Андрей Портнов был первым заместителем главы Администрации Президента Януковича", - написал Данилюк.
В ответ экс-зам главы администрации президента Виктора Януковича, начал угрожать в комментариях.
"Может пора купить твое ухо?", - написал Портнов.
Данилюк отреагировал на слова Портнова и попросил подробнее объяснить, что он имеет в виду. Однако, Портнов не ответил.
- Напомним, бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 года. Его допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана.
- Портнов назвал обыски у экс-советника пятого президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова своим приветом.
- 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
- 17 июля ГПУ вызвало Портнова на допрос.
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