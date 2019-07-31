Может пора купить твое ухо, - Портнов угрожает Данилюку в сети

31 июля, 2019, 16:37

Лидер ОО "Общее дело" Александр Данилюк в своем Facebook написал, что режим бывшего президента Виктора Януковича сплотил криминалитет со всей страны и отметил, что Андрей Портнов был частью этой системы. В ответ Портнов начал угрожать

Об этом сообщил Александр Данилюк в заметке на Facebook.

"Режим Януковича свозил со всей страны криминалитет, раздавал им ментовское оружие и эти животные устраивали в Киеве ночные охоты, калеча и убивая протестующих и просто ночных прохожих. Андрей Портнов был первым заместителем главы Администрации Президента Януковича", - написал Данилюк.

В ответ экс-зам главы администрации президента Виктора Януковича, начал угрожать в комментариях.

"Может пора купить твое ухо?", - написал Портнов.

Данилюк отреагировал на слова Портнова и попросил подробнее объяснить, что он имеет в виду. Однако, Портнов не ответил.