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Espreso.tvОбществоМэра Запорожья Буряка вызвали на допрос в СБУ по делу о госизмене

Мэра Запорожья Буряка вызвали на допрос в СБУ по делу о госизмене


фото: rfe
Мэра города Запорожья Владимира Буряка вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей

Об этом сообщает СБУ, передает Радио Свобода .

"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела", - сообщил пресофицер ведомства в Запорожье Сергей Левченко.

Имена всех лиц, приглашаемых в СБУ на допрос, пока не разглашают.

Владимир Буряк вызов на допрос пока не комментировал.

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