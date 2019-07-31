Мэра Запорожья Буряка вызвали на допрос в СБУ по делу о госизмене

31 июля, 2019, 13:04

Мэра города Запорожья Владимира Буряка вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей

Об этом сообщает СБУ, передает Радио Свобода .

"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела", - сообщил пресофицер ведомства в Запорожье Сергей Левченко.

Имена всех лиц, приглашаемых в СБУ на допрос, пока не разглашают.

Владимир Буряк вызов на допрос пока не комментировал.