Львовский суд нарушил закон, чтобы отдать победу на мажоритарном округе "Слуге народа", - Княжицкий

31 июля, 2019, 08:55

Львовский окружной суд нарушил закон, удовлетворив жалобу кандидату от "Слуги народа" на результат выборов на мажоритарном округе, где победил кандидат Михаил Бондарь

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"31 июля Львовский апелляционный админсуд начнет рассмотрение апелляции воина АТО Михаила Бондаря на позорное решение суда первой инстанции, которым лица, связанные с Медведчуком под брендом" Слуги народа "пытаются украсть у настоящего героя российско-украинской войны заслуженную им победу на мажоритарном округе в Львовской области. Казалось бы, дело довольно простое: по закону назначить повторный пересчет голосов может только избирательная комиссия и только если есть определенные законом основания. Очевидно, суд не является избирательной комиссией, а следовательно не может ис полнять ее функции, в том числе не может принимать ее решения. По статье 113 Закона о выборах, суд может лишь обязать комиссию рассмотреть определенный вопрос при наличии к тому оснований, если принято комиссией решение незаконно. Но Львовский админсуд сам установил отсутствие каких-либо правовых оснований для пересчета, поскольку все предоставленные кандидатом от "Слуги народа" (или Медведчука?) жалобы были на законных основаниях рассмотрены и возвращены ему. В жалобах не было никаких доказательств. То есть даже теоретически суд не может удовлетворять такой иск - полномочий нет, правовые основания отсутствуют ", - написал Княжицкий.

Народный депутат назвал действия окружного суда "позорным нарушением закона".

"Вдруг Львовский окружной админсуд решает закрыть глаза на закон, и придумывает новые, не предусмотренные законом основания, чтобы отдать победу на львовском округе людям Медведчука. И теперь принятия избирательной комиссией законных решений суд трактует как" формальное рассмотрение жалоб ", что, по мнению суда, свидетельствует о незаконности подсчета голосов. ЛЬВОВСКИЙ суд позорно пошел на прямое нарушение закона, чтобы забрать победу у героя АТО и отдать ее окружению Медведчука. Львовщина всегда была местом, где демократию не давали уничтожить. Здесь избирались Украин ские диссиденты и борцы за независимость. Здесь мы выходили на первые демократические митинги. А теперь в славную историю Львовщины хотят вписать, факт первого искажения выборов через суд, когда на шестом году российско-украинской войны, у Виктора Медведчука за откровенно незаконное решение проводит своего депутата в украинский парламент ", - отметил Княжицкий.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности поддержать кандидата Михаила Бондаря п ид время рассмотрения дела в апелляционном суде.

"Судьи первой инстанции закрыли глаза на закон или из-за коррупции, или из-за непрофессиональности. Меня часто спрашивали на выборах: а почему Медведчук дальше такой влиятельный? Потому что все молчали. Не молчите сейчас, когда он пытается усилить свое влияние в Раде из-за львовский округ. надеюсь на честную апелляцию. Заседание Восьмого апелляционного административного суда по данному делу состоится 31 июля в 11:00 по адресу: Львов, улица Саксаганского, 13. Приглашаю всех неравнодушных прийти и поддержать Михаила Бондаря в борьбе за честную победу на выборах! " - подытожил Княжицкий.