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Espreso.tvОбществоКняжицкий о пересчете голосов на 119 округе: жалобы написали постфактум

Княжицкий о пересчете голосов на 119 округе: жалобы написали постфактум


фото: facebook
В день выборов, 21 июля, ни одного акта о нарушении процедуры голосования на участках 191 округа не было

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий после рассмотрения апелляции, передает Еспресо.TV

"Ни во время голосования, ни при подсчете голосов не было зафиксировано никаких нарушений, никаких актов и никаких жалоб. Двое кандидатов уже после этого написали жалобы, не касающиеся количества голосов. Они о том, что, якобы, в какое-то время увеличилось количество голосующих. Тем более, эти заявления они писали на участках. Поэтому решение о пересчете голосов, которое не является полномочием суда, а является полномочием ОИК, было нелогичным. Оно было обжаловано и ОИК, и кандидатами в депутаты", - заявил Княжицкий.

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По его мнению странным является то, что истцы, являющиеся конкурентами, действуют сообща, а "мы являемся свидетелями каких-то новых технологий, когда волю народа пытаются заменить волей клонированных организаций".

"Один из них (истцов, - ред.) представляет политическую партию "Слуга народа", другой - ОО "Слуга народа". "Опора", КИУ отметили, что очень часто клоны регистрируются конкурентами, но тут видим странную технологию: два "слуги народа" (один настоящий, другой - нет) выступают за одного общего. Приходят вместе в суд, вместе пишут заявления, подписывают заявление, фиксируют одинаковые нарушения, то есть, действуют сообща", - пояснил депутат.

"Ни один из представителей кандидатов, которых было 14 на этом округе, не зафиксировал ни одного нарушения. Эти заявления появились постфактум", - добавил Княжицкий.

Напомним, что на 119 округе победил кандидат от "ЕС" ветеран АТО Михаил Бондарь.

Однако, суд рассматривал иск кандидата от "Слуги народа" по 119 округу Ореста Кавецкого и другого кандидата по этому же округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука и обязал отдельные участки провести пересчет голосов.

 

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