Как водитель Руслан Ходарченко из Киева тратит миллион, который выиграл в "Лото-Забава"

31 июля, 2019, 10:23

В январе прошлого года водитель Руслан Ходарченко из Киева выиграл миллион гривен в "Лото-Забава"

По приглашению оператора государственных лотерей "М.С.Л." господин Руслан вместе со своей дочерью Валерией принял участие в эксклюзивной программе "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров" М.С.Л. ". Тогда гостей ожидал белый лимузин, который в течение двух дней был их персональным транспортом, а также роскошные рестораны, эксклюзивная фотосессия, 3-D экскурсия над Киевом с помощью квадрокоптер, спа-салон, участие в прямом эфире любимой лотереи и экстремальное ралли по бездорожью на джипе.

Сейчас господин Руслан понемногу воплощает в жизнь свои планы на выигрыш. В первую очередь он накупил дочерям подарков: телефоны, телевизор и компьютер.

Старшая дочь даже смогла осуществить свою давнюю мечту - полетела на отдых в Египет

"Дочь всегда хотела съездить за границу отдохнуть. Ну, есть возможность, то почему бы и нет? Тем более каникулы начались, почему бы не слетать?", говорит миллионер «Лото-Забава" Руслан Ходарченко.

В дальнейшем победитель собирается тратить деньги, в первую очередь, на образование дочерей. Кроме того, выигрыш подтолкнул Руслана к изменениям: "Я сразу решил работу поменять, поскольку на старой работе 17 лет проработал. Ну, думаю, если жизнь кардинально изменилась с выигрышем, то надо уже и работу поменять ".

Напомним за почти 20 лет своего существования миллионерами и мультимиллионерами "Лото-Забава" стали уже 338 украинцев, среди них 26 - в этом году.