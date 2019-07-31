ГПУ подготовила подозрение российскому следователю, который сфабриковал дело политзаключенного Карпюка
Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.
Отмечается, что указанное лицо занимало должность старшего следователя по особо важным делам СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
По словам спикера, следователь понимал, что Карпюк не причастен к преступлениям, однако, все равно привлек к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.
"Следователь искусственно создал доказательства вины Карпюка в инкриминируемых преступлениях", - пояснил Лысенко.
Сейчас готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы РФ по уведомлению этому следователю о подозрении.
Досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению Карпюка к уголовной ответственности.
Напомним, 26 октября 2016 Верховный суд подтвердил приговор двум украинцам - Станиславу Клих и Николаю Карпюк за якобы участие в чеченской войне. Клих получил 20 лет строгого режима, Карпюка отправили в колонию строгого режима на 22,5 года.
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