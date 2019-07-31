ГПУ подготовила подозрение российскому следователю, который сфабриковал дело политзаключенного Карпюка

31 июля, 2019, 12:14

ГПУ составила сообщение о подозрении следователю Следственного Комитета РФ по факту незаконного привлечения Николая Карпюка к уголовной ответственности

Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Отмечается, что указанное лицо занимало должность старшего следователя по особо важным делам СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По словам спикера, следователь понимал, что Карпюк не причастен к преступлениям, однако, все равно привлек к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.

"Следователь искусственно создал доказательства вины Карпюка в инкриминируемых преступлениях", - пояснил Лысенко.

Сейчас готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы РФ по уведомлению этому следователю о подозрении.

Досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению Карпюка к уголовной ответственности.

Напомним, 26 октября 2016 Верховный суд подтвердил приговор двум украинцам - Станиславу Клих и Николаю Карпюк за якобы участие в чеченской войне. Клих получил 20 лет строгого режима, Карпюка отправили в колонию строгого режима на 22,5 года.