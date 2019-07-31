Госдеп США назвал 8 фейков пропаганды РФ о ракетном договоре

31 июля, 2019, 12:40

Госдеп назвал и развенчал восемь мифов российской пропаганды о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Так, США опровергли утверждение России о том, что Вашингтон не заинтересован в диалоге о ДРСМД, в то время как Россия заинтересована. Подчеркивается, что в течение шести лет американцы поднимали вопрос о возбуждении ДРСМД Россией более чем на 30 встречах, в частности на высшем правительственном уровне.

Россия в января 2019 года продемонстрировала крылатую ракету наземного базирования 9 М729. В РФ утверждали, что их действия являются "прозрачными". Однако в Госдепе отмечают, что испытания нарушили ракетный договор, поскольку ракета прошла летные испытания на расстояниях более 500 км, запрещенных согласно документу.

При этом демонстрация проводилась под полным контролем российской стороны, возможность провести независимый контроль со стороны экспертов НАТО отсутствовала.

В заявлении американского ведомства подчеркивается, что более четырех лет Россия "отрицала существование ракеты", что нарушает положения ДРСМД.

Госдеп также отрицает утверждение, что США хотят начать новую гонку вооружений, страна подрывает европейскую безопасность, а также Белый дом отказывается от контроля за вооружением.