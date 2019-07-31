Годовщина нападения на Гандзюк: в Херсоне улицу с главком полиции "переименовали" в честь активистки

31 июля, 2019, 14:11

В Херсоне на здании ГУ Нацполиции в Херсонской области установили табличку "улица Екатерины Гандзюк, дом 4"

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

"В Херсоне главное управление Национальная полиция Украины в Херсонской области находится за улицей Екатерины Гандзюк, дом 4. В годовщину нападения на Катю неизвестные установили соответствующую табличку", - подписал фото Найем.

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Ранее сообщалось, что суд отменил решение о переименовании улицы Гандзюк в Херсоне.

Напомним, 31 июля - годовщина нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Горсовет Херсона " украсили " надписью "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".