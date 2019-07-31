Годовщина нападения на Гандзюк: в Херсоне улицу с главком полиции "переименовали" в честь активистки
31 июля, 2019, 14:11
В Херсоне на здании ГУ Нацполиции в Херсонской области установили табличку "улица Екатерины Гандзюк, дом 4"
Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.
"В Херсоне главное управление Национальная полиция Украины в Херсонской области находится за улицей Екатерины Гандзюк, дом 4. В годовщину нападения на Катю неизвестные установили соответствующую табличку", - подписал фото Найем.
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Ранее сообщалось, что суд отменил решение о переименовании улицы Гандзюк в Херсоне.
Напомним, 31 июля - годовщина нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Горсовет Херсона " украсили " надписью "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".
- Напомним, 31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангер и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангер изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- 5 обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк признали свою вину и согласились на сделку с прокурором. Суд объявил им приговоры - от 3 до 6,5 лет заключения.
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