ГБР обыскивает местную прокуратуру Днепропетровщины
31 июля, 2019, 14:55
Государственное бюро расследований проводит обыски в местной прокуратуре Днепропетровщины
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.
По предварительной информации, прокурор в ходе досудебного расследования изъял определенное имущество, которое затем продал через товарную биржу на сумму свыше 800 тыс.
Сейчас проходят обыски:
- в одной из местных прокуратур Днепропетровской области;
- в двух отделах полиции Днепропетровской области;
- на товарной бирже.
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