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Espreso.tvОбществоГБР обыскивает местную прокуратуру Днепропетровщины

ГБР обыскивает местную прокуратуру Днепропетровщины

Государственное бюро расследований проводит обыски в местной прокуратуре Днепропетровщины

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

По предварительной информации, прокурор в ходе досудебного расследования изъял определенное имущество, которое затем продал через товарную биржу на сумму свыше 800 тыс.

Сейчас проходят обыски:

  • в одной из местных прокуратур Днепропетровской области;
  • в двух отделах полиции Днепропетровской области;
  • на товарной бирже.

 

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