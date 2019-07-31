Фотограф сделал снимок кита, который "глотает" морского льва

31 июля, 2019, 20:16

Фотограф дикой природы и морской биолог Чейз Декер считает, что сделал первый в мире снимок, на котором запечатлел момент, как кит "глотает" морского льва

Об этом сообщает BBC News.

Снимок удалось сделать, когда 22-летний фотограф вывел лодку с наблюдателями в бухту Монтерей, штат Калифорния.

"Это была не очень большая группа, всего три горбатых китов и около двух сотен морских львов", - рассказал Деккер.

Животные питались анчоусами, когда во рту у кита оказалось несколько больше, чем он, наверное, ожидал, рассказывает фотограф.

"Мы долго наблюдали за тем, как они едят, только потом произошло это событие - я считаю, что такое бывает раз на всю жизнь - и я до сих пор не могу в это поверить", - сказал он.

"У меня была только доля секунды, пока кит поднимался, чтобы понять, что сверху на ките находится морской лев, прежде чем снять это", - вспоминает он.

Заметим, что горбатые киты не имеют зубов, только пластины китового уса с щетинками во рту. Они являются так называемыми биофильтратами, которые с помощью щетинок отфильтровывают из воды пищу.

"И морские львы к этой пище явно не принадлежат", - отметил Деккер.

По словам Деккера, глоток кита длится менее пяти секунд, но на этот раз он медленно опускался с открытым ртом в течение 15 секунд, давая морском льву достаточно времени для того, чтобы уплыть.

"Кит так и не сомкнул челюсти вокруг морского льва, и тот вряд ли получил повреждения. Очень испугался, я уверен, но остался невредим", - сказал Деккер.

Чейз говорит, что хищники в море - такие как киты, морские львы, дельфины и акулы - эволюционировали таким образом, чтобы вместе охотиться на косяки рыб. Поэтому он считает, что попасть киту в рот - редкий опыт для любого подводного охотника. Волноваться стоит разве что небольшим рыбкам.