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Espreso.tvОбществоФонд гарантирования завершил ликвидацию банка Курченко

Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка Курченко


фото: capital.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес запись в Единый госреестр и объявил ликвидацию ПАО "Реал Банк", принадлежавший бизнесмену времен Януковича Сергею Курченко, завершенной

Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Фонда.

"29 июля 2019 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №14801110043001610 о государственной регистрации прекращения ПАО" Реал Банк "как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным", - говорится в сообщении.

Кроме этого, прекращены полномочия Фонда гарантирования как ликвидатора "Реал Банк".

  • Напомним, в реестре участников Фонда гарантирования состоянию на 1 мая 2019 года насчитывалось 77 банков-участников . На стадии ликвидации находилось 87 банков. По состоянию на 1 мая уже ликвидировано семь банков. В одном банке продолжает действовать временная администрация.
  • Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявляла, что к концу 2019 года в Украине исчезнет еще один банк , таким образом их станет 76.


 

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