ЕС постепенно увеличит квоту на мясо птицы из Украины в 2,5 раза

31 июля, 2019, 09:38

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы, предусмотренных соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно изменениям годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза. Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон.

Согласно действующего торгового соглашения с ЕС Украина может экспортировать в 2019 году 18,4 тыс. т мяса птицы (в том числе - филе), в 2020 году - 19,2 тыс. т, в 2021 году - 20 тыс. т .

Также ежегодно Украина может экспортировать 20 тыс. т куриных тушек и может беспошлинно поставлять в ЕС куриное филе на кости с куском крыла.

Напомним, экспорт мяса птицы из Украины в январе-марте текущего года увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года



