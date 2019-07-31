Экс-президент США Рейган называл африканцев "обезьянами"

31 июля, 2019, 20:30

Бывший президент США Рональд Рейган называл представителей африканских стран в ООН "обезьянами"

Об этом свидетельствует архивная аудиозапись, информирует ВВС .

Речь идет о записи телефонного разговора между Рейганом и тогдашним президентом США Ричардом Никсоном, которая состоялась в 1971 году.

Рейган, который на тот момент занимал пост губернатора Калифорнии, выразил возмущение тем, что африканские представители во время одного из голосований выступили не на стороне США. На том заседании представители делегации Танзании начали танцевать прямо в зале заседаний после того, как ООН поддержала позицию Китая, а не Тайваня.

Рейган, поддерживавший Тайвань, позвонил президенту США, чтобы выразить свое разочарование итогами голосования в ООН.

Во время разговора он сказал: "Увидеть этих... обезьян из африканских стран - к черту их, им до сих пор неудобно носить обувь!" Никсон, покинувший пост президента США в 1974 году, на этот комментарий ответил громким смехом.

Запись этого разговора нашел Тим Нафтали, профессор истории из Нью-Йоркского университета, который с 2007 по 2011 год руководил Президентской библиотекой Никсона. О своей находке он написал в журнале The Atlantic.

По его словам, эта запись хранилась в Национальном архиве США еще с 2000 года, но длительное время отдельные фразы из разговора Рейгана и Никсона были стерты с пленки. Оригинальные версии записи исследователю удалось получить лишь несколько недель назад.