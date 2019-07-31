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Espreso.tvОбществоЭкс-первому заместителю начальника полиции Одесской назначили домашний арест

Экс-первому заместителю начальника полиции Одесской назначили домашний арест

В Соломенском районном суде столицы состоялось судебное заседание в отношении задержанного 30 июля бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В содержании под стражей отказали.

Задержанному экс-первому заместителю начальника Нацполиции Одесской назначили круглосуточный домашний арест сроком до 28 сентября 2019 года.

  • Сотрудники НАБУ 25 июля задержали экс-начальника облуправления милиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина. Вместе с Головиным задержали и его экс-заместителя полковника Константина Гейко
  • В апреле начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку
  • 30 июля детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия
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