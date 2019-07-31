Экс-первому заместителю начальника полиции Одесской назначили домашний арест
31 июля, 2019, 18:04
В Соломенском районном суде столицы состоялось судебное заседание в отношении задержанного 30 июля бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В содержании под стражей отказали.
Задержанному экс-первому заместителю начальника Нацполиции Одесской назначили круглосуточный домашний арест сроком до 28 сентября 2019 года.
- Сотрудники НАБУ 25 июля задержали экс-начальника облуправления милиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина. Вместе с Головиным задержали и его экс-заместителя полковника Константина Гейко
- В апреле начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку
- 30 июля детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия
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