//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧтобы справиться с бюджетом и детективами НАБУ: Супрун дала советы будущим депутатам, как уберечь здоровье

Чтобы справиться с бюджетом и детективами НАБУ: Супрун дала советы будущим депутатам, как уберечь здоровье

Вскоре депутаты и депутатки 9-го созыва Верховной Рады Украины примут присягу и начнут богатую на стресс работу

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (будь то процесс голосования бюджета, или общение с детективами НАБУ)", - говорится в публикации.

Советы депутатам от госпожи Супрун следующие:

Питайтесь сбалансировано. Если вы захотите объявить голодовку протеста, не держите его дольше, чем 2 суток. В рамках этого периода голодать полезно.

Мойте руки. Помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка.

Регулярно посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетического состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства".

Вакцинируйтесь. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса.

Гуляйте, но не прогуливайте заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк.

Читайте также: Появился сайт, на котором собрали все советы Супрун

"Нет" каблукам. Высокие каблуки увеличивают риск травмы ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращения и работоспособности.

Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания, нахождение собственного голоса, несколько ниже, чем вы привыкли говорить.

Шануйтеся. Не допускайте буллинг, агрессии и притязаний. Они угрозами на рабочем месте, создающие токсическое атмосферу.

Работайте в соответствии со своими биоритмов. Работа ночью над законопроектами или изучением законодательной базы - вещь нужная, но вредна для здоровья.

Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса, развитие страницы в Instagram, и работа над законопроектами одновременно подрывать ваше здоровье, и мешать здоровому сну и физической активности.

Не сгорть на работе. Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарование, когда многие работе не приводит к должных результатов, вознаграждения, признания или изменений.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 июля, 2019 среда

больше новостей

31 июля, 2019 среда

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать