Чтобы справиться с бюджетом и детективами НАБУ: Супрун дала советы будущим депутатам, как уберечь здоровье

31 июля, 2019, 09:33

Вскоре депутаты и депутатки 9-го созыва Верховной Рады Украины примут присягу и начнут богатую на стресс работу

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (будь то процесс голосования бюджета, или общение с детективами НАБУ)", - говорится в публикации.

Советы депутатам от госпожи Супрун следующие:

Питайтесь сбалансировано. Если вы захотите объявить голодовку протеста, не держите его дольше, чем 2 суток. В рамках этого периода голодать полезно.

Мойте руки. Помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка.

Регулярно посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетического состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства".

Вакцинируйтесь. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса.

Гуляйте, но не прогуливайте заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк.

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"Нет" каблукам. Высокие каблуки увеличивают риск травмы ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращения и работоспособности.

Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания, нахождение собственного голоса, несколько ниже, чем вы привыкли говорить.

Шануйтеся. Не допускайте буллинг, агрессии и притязаний. Они угрозами на рабочем месте, создающие токсическое атмосферу.

Работайте в соответствии со своими биоритмов. Работа ночью над законопроектами или изучением законодательной базы - вещь нужная, но вредна для здоровья.

Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса, развитие страницы в Instagram, и работа над законопроектами одновременно подрывать ваше здоровье, и мешать здоровому сну и физической активности.

Не сгорть на работе. Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарование, когда многие работе не приводит к должных результатов, вознаграждения, признания или изменений.