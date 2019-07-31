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Espreso.tvОбществоБизнес-омбудсменом Украины станет экс-мэр Варшавы

Бизнес-омбудсменом Украины станет экс-мэр Варшавы


фото: wiadomosci.gazeta
Должность нового бизнес-омбудсмена Украины займет Марчин Свенчицкий, который сейчас является членом польского парламента, а ранее занимал должность мэра Варшавы

Об этом сообщил действующий бизнес-омбудсмен Шемета, передает " Общественное ".

"Вчера на заседании Совета бизнес-омбудсмена была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицки, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого", - сообщил Шемета 31 июля.

Отметим, что должность бизнес-омбудсмена в Украине ввели в 2014 году. Совет бизнес-омбудсмена, которую он возглавляет, является совещательным органом правительства. Финансирование деятельности органа осуществляет Европейский банк реконструкции и развития.

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