1 августа будет снижение температуры воздуха: +22 градусов
31 июля, 2019, 11:28
Начало августа ожидается с последующим снижением температуры воздуха
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.
В четверг, 1 августа, в течение дня в Украине предполагается + 22 + 26 градусов, на Черниговщине, Харьковской и Сумской + 17 + 22 градуса, лишь на юге и на Закарпатье - теплее, + 25 + 29 градусов.
Отмечается, что дождей 1 августа почти не будет, немного в Карпатах и вокруг и также увеличится облачность с влажностью на севере Украины. И все. Много солнца.
В Киеве август начнется свежей погодой: в столице предполагается + 20 + 22 градуса, могут набегать облака, дождь будет чередоваться с солнцем.