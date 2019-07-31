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Espreso.tvОбщество1 августа будет снижение температуры воздуха: +22 градусов

1 августа будет снижение температуры воздуха: +22 градусов

Начало августа ожидается с последующим снижением температуры воздуха

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

В четверг, 1 августа, в течение дня в Украине предполагается + 22 + 26 градусов, на Черниговщине, Харьковской и Сумской + 17 + 22 градуса, лишь на юге и на Закарпатье - теплее, + 25 + 29 градусов.

Отмечается, что дождей 1 августа почти не будет, немного в Карпатах и вокруг и также увеличится облачность с влажностью на севере Украины. И все. Много солнца.

В Киеве август начнется свежей погодой: в столице предполагается + 20 + 22 градуса, могут набегать облака, дождь будет чередоваться с солнцем.

 

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