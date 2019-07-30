Жара в Украине утихнет, - Диденко
30 июля, 2019, 07:00
В центральной части кратковременные дожди с грозами, температура + 26 ... + 31.
В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
По прогнозу, на западе комфортная температура, местами дождь и гроза. Температура воздуха - +25 ... +27.
На севере Украины дожди утром и ночью, температура - + 26 ... + 27.
На востоке удержится жара - + 26 ... + 32.
В центральной части кратковременные дожди с грозами, температура + 26 ... + 31.
На юге - ожидается много солнца и кратковременные локальные дожди с грозами. Температура - + 31 ... + 33.
В Киеве без существенных осадков, температура - +26. В дальнейшем температура будет снижаться.
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