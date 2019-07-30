Жара в Украине утихнет, - Диденко

30 июля, 2019, 07:00

В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

По прогнозу, на западе комфортная температура, местами дождь и гроза. Температура воздуха - +25 ... +27.

На севере Украины дожди утром и ночью, температура - + 26 ... + 27.

На востоке удержится жара - + 26 ... + 32.

В центральной части кратковременные дожди с грозами, температура + 26 ... + 31.



На юге - ожидается много солнца и кратковременные локальные дожди с грозами. Температура - + 31 ... + 33.

В Киеве без существенных осадков, температура - +26. В дальнейшем температура будет снижаться.