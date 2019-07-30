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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил Короля Артура с должности руководителя одного из районов Луганщины

Зеленский уволил Короля Артура с должности руководителя одного из районов Луганщины

Президент Украины подписал указ об увольнении Короля Артура с должности главы Миловской районной государственной администрации Луганской области

Об этом говорится на сайте президента.

"Уволить Короля Артура Станиславовича из должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в указе.

Король ранее был экс-начальником Луганского пограничного отряда.

С 1998 по 2016 он года проходил военную службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины.

 

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