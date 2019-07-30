Зеленский уволил Короля Артура с должности руководителя одного из районов Луганщины
30 июля, 2019, 09:43
Президент Украины подписал указ об увольнении Короля Артура с должности главы Миловской районной государственной администрации Луганской области
Об этом говорится на сайте президента.
"Уволить Короля Артура Станиславовича из должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в указе.
Король ранее был экс-начальником Луганского пограничного отряда.
С 1998 по 2016 он года проходил военную службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины.
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