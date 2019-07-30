Завод в России оказался источником реактивного облака над Европой

30 июля, 2019, 08:09

Источником радиоактивного облака, которое зафиксировали над Европой осенью 2017 года, оказалось расположенное в Челябинской области РФ неподалеку от границы с Казахстаном производственное объединение "Маяк", на котором производят компоненты ядерного оружия

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Необычно высокие уровни радиации в центральной части Европы зафиксировали в октябре 2017 года австрийские и немецкие ученые. Косвенные данные указывали на вероятный радиоактивный выброс в России, однако российская госкорпорация "Росатом" заявила, что опубликованных данных недостаточно для выявления точного происхождения утечки изотопов радиоактивного элемента рутений-106. Россияне заявили, что источником загрязнения мог быть сгоревший в атмосфере спутник.

В течение нескольких недель радиоактивное облако зависала в различных частях Европы. Вскоре Франция и Германия подтвердили, что вероятным местом выброса является именно Россия.

Анализ данных группой европейских ученых в течение двух лет показал, что выброс произошел в России, а его источником было производственное объединение "Маяк".

Европейские ученые встревожены отказом Москвы брать на себя ответственность за радиоактивный выброс, поскольку рассчитывают на быстрый сбор доказательств после таких инцидентов для предотвращения подобного в будущем. Россия неоднократно отрицала ответственность за выброс изотопов рутения-106, а задержка с выявлением возможного места происхождения выброса лишила ученых данных для предотвращения другом массовом утечки радиоактивных веществ.

Предприятие "Маяк" известно по меньшей мере двумя другими крупными авариями с выбросом радиоактивных материалов - в 1957 и 2004 годах.