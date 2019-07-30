Завод в России оказался источником реактивного облака над Европой
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Необычно высокие уровни радиации в центральной части Европы зафиксировали в октябре 2017 года австрийские и немецкие ученые. Косвенные данные указывали на вероятный радиоактивный выброс в России, однако российская госкорпорация "Росатом" заявила, что опубликованных данных недостаточно для выявления точного происхождения утечки изотопов радиоактивного элемента рутений-106. Россияне заявили, что источником загрязнения мог быть сгоревший в атмосфере спутник.
В течение нескольких недель радиоактивное облако зависала в различных частях Европы. Вскоре Франция и Германия подтвердили, что вероятным местом выброса является именно Россия.
Анализ данных группой европейских ученых в течение двух лет показал, что выброс произошел в России, а его источником было производственное объединение "Маяк".
Европейские ученые встревожены отказом Москвы брать на себя ответственность за радиоактивный выброс, поскольку рассчитывают на быстрый сбор доказательств после таких инцидентов для предотвращения подобного в будущем. Россия неоднократно отрицала ответственность за выброс изотопов рутения-106, а задержка с выявлением возможного места происхождения выброса лишила ученых данных для предотвращения другом массовом утечки радиоактивных веществ.
Предприятие "Маяк" известно по меньшей мере двумя другими крупными авариями с выбросом радиоактивных материалов - в 1957 и 2004 годах.
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