За апрель-июнь 2019 солнечные панели установили 3 тыс украинских семей

30 июля, 2019, 13:33

Во втором квартале 2019 года 3 тысячи украинских семей установили домашние солнечные электростанции - это более чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам энергоэффективности.

"Так, во II квартале с. г. еще более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт. Это более чем в 2 раза больше, чем за I квартал этого года (1400 семей) ", - сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Отмечается, что общая мощность установленных в апреле-июне 2019 домашних солнечных электростанций составила 85 мегаватт.

Всего, по состоянию на начало июля в Украине насчитали 12 тыс. семей, использующих СЭС. Общая мощность этих солнечных электростанций составляет около 280 мегаватт. Объем инвестиций в установку солнечных электростанций украинцами составил 240 млн евро.

Больше всего солнечные электростанции устанавливают украинцы в Днепропетровской, Тернопольской и Киевской областях.

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