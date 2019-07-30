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Espreso.tvОбществоЗа апрель-июнь 2019 солнечные панели установили 3 тыс украинских семей

За апрель-июнь 2019 солнечные панели установили 3 тыс украинских семей


фото: oda.zt.gov.ua
Во втором квартале 2019 года 3 тысячи украинских семей установили домашние солнечные электростанции - это более чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам энергоэффективности.

"Так, во II квартале с. г. еще более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт. Это более чем в 2 раза больше, чем за I квартал этого года (1400 семей) ", - сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Отмечается, что общая мощность установленных в апреле-июне 2019 домашних солнечных электростанций составила 85 мегаватт.

Всего, по состоянию на начало июля в Украине насчитали 12 тыс. семей, использующих СЭС. Общая мощность этих солнечных электростанций составляет около 280 мегаватт. Объем инвестиций в установку солнечных электростанций украинцами составил 240 млн евро.

Больше всего солнечные электростанции устанавливают украинцы в Днепропетровской, Тернопольской и Киевской областях.

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  • Напомним, парламент принял 25 апреля закон о "зеленых" аукционы для инвесторов в возобновляемые источники энергии.
  • Документ предусматривает введение аукционов с 2020 года и обязательную в них инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).
  • Впрочем также закон предусматривает, что домашние солнечные электростанции (СЭС) на земле мощностью до 30 кВт не могут претендовать на возврат средств по "зеленому" тарифу.
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