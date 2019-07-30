Известного российского боксера сняли с авиарейса за домогательства к женщине

30 июля, 2019, 12:34

Известного российского боксера Сергея Ковалева сняли с авиарейса в Лос-Анджелесе за домогательства к женщине

Об этом сообщает The Atlethic .

Инцидент произошел во время рейса из Форт-Лодердейл в Лос-Анджелес. Перед началом взлета одна из пассажирок обратилась к авиакомпании с жалобой на россиянина. По словам пострадавшей, Ковалев набросился на нее, схватил за руку и поцеловал ее, а также бросил в нее деньгами.

Как следствие, женщина расплакалась, а служба безопасности решила снять Квальова с рейса.

36-летний Сергей Ковалев является чемпионогм мира в напиважкий весе (до 79,9 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).