Известного российского боксера сняли с авиарейса за домогательства к женщине
30 июля, 2019, 12:34
Известного российского боксера Сергея Ковалева сняли с авиарейса в Лос-Анджелесе за домогательства к женщине
Об этом сообщает The Atlethic .
Инцидент произошел во время рейса из Форт-Лодердейл в Лос-Анджелес. Перед началом взлета одна из пассажирок обратилась к авиакомпании с жалобой на россиянина. По словам пострадавшей, Ковалев набросился на нее, схватил за руку и поцеловал ее, а также бросил в нее деньгами.
Как следствие, женщина расплакалась, а служба безопасности решила снять Квальова с рейса.
36-летний Сергей Ковалев является чемпионогм мира в напиважкий весе (до 79,9 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 18 января 2019 Ковалева обвинили в избиении женщины.
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