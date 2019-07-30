Из-за загрязненности океана отели в Великобритании лишатся минибутылочек с шампунями
30 июля, 2019, 22:10
Для борьбы с загрязненностью пластиком Мирового океана британская гостиничная сеть InterContinental Hotels Group изымет из оборота маленькие гостевые бутылочки с шампунями и гелями для душа
Об этом сообщает BBC.
Британский владелец отелей Holiday Inn и Crowne Plaza пообещал до 2021 года избавиться от маленьких пластиковых бутылочек из своих 843 тысяч номеров.
Соответствующие шаги уже были применены к трети гостиничной собственности сети, и вместо индивидуальных банных наборов гостям предлагают шампуни и гели в больших бутылках.
"Мы, как отрасль, должны демонстрировать лидерство там, где его не обязательно демонстрируют правительства, чтобы изменить ситуацию", - сказал исполнительный директор InterContinental Hotels Group Кот Бар.
Теперь на очереди будут пластиковые тарелки и столовые приборы для завтрака.