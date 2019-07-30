Из-за загрязненности океана отели в Великобритании лишатся минибутылочек с шампунями

30 июля, 2019, 22:10

Для борьбы с загрязненностью пластиком Мирового океана британская гостиничная сеть InterContinental Hotels Group изымет из оборота маленькие гостевые бутылочки с шампунями и гелями для душа

Об этом сообщает BBC.

Британский владелец отелей Holiday Inn и Crowne Plaza пообещал до 2021 года избавиться от маленьких пластиковых бутылочек из своих 843 тысяч номеров.

Соответствующие шаги уже были применены к трети гостиничной собственности сети, и вместо индивидуальных банных наборов гостям предлагают шампуни и гели в больших бутылках.

"Мы, как отрасль, должны демонстрировать лидерство там, где его не обязательно демонстрируют правительства, чтобы изменить ситуацию", - сказал исполнительный директор InterContinental Hotels Group Кот Бар.

Теперь на очереди будут пластиковые тарелки и столовые приборы для завтрака.