Юристы и стоматологи: в МОН назвали топ специальностей с самыми проходными баллами
Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.
В 2019 году поступить на места бюджета сложное всего было на "международные" специальности - проходной балл на них составляет более 190.
В общем ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:
1. Международное право - 194,25
2. Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт
3. Международные экономические отношения - 190,84
4. Стоматология - 189,176
5. Политология - 189,125
6. Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт
7. Медицинская психология - 186,9 (МЗ)
8. Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт
9. История и археология - 185,05
10. Публичное управление и администрирование - 183,804
Чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности "Право", "Инженерия программного обеспечения", "Экономика", "Сфера обслуживания", ряд специализаций по специальности "Филология".
В Минобразования отмечают, что по сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения.
"Да, снизились проходные баллы на !Менеджмент социокультурной деятельности" и "Фармация, промышленная фармация", которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись "медицинская психология" и "Публичное управление и администрирование", - отмечают в МОН.
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