Юристы и стоматологи: в МОН назвали топ специальностей с самыми проходными баллами

30 июля, 2019, 18:03

В Минобразования назвали ТОП-10 специальностей по широкому конкурсу на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) на дневную форму обучения

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

В 2019 году поступить на места бюджета сложное всего было на "международные" специальности - проходной балл на них составляет более 190.

В общем ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:

1. Международное право - 194,25

2. Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт

3. Международные экономические отношения - 190,84

4. Стоматология - 189,176

5. Политология - 189,125

6. Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт

7. Медицинская психология - 186,9 (МЗ)

8. Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт

9. История и археология - 185,05

10. Публичное управление и администрирование - 183,804

Чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности "Право", "Инженерия программного обеспечения", "Экономика", "Сфера обслуживания", ряд специализаций по специальности "Филология".

В Минобразования отмечают, что по сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения.

"Да, снизились проходные баллы на !Менеджмент социокультурной деятельности" и "Фармация, промышленная фармация", которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись "медицинская психология" и "Публичное управление и администрирование", - отмечают в МОН.