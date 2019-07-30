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Espreso.tvОбществоВоенный самолет упал на жилые дома в Пакистане, погибли 18 человек

Военный самолет упал на жилые дома в Пакистане, погибли 18 человек

30 июля в Пакистане во время учебного полета военный самолет упал на жилые дома - погибли 18 человек

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что самолет совершал учебный полет, когда внезапно упал на жилой район. Катастрофа вызвала пожар сразу в нескольких домах. В момент падения самолет якобы разворачивался над расположенным неподалеку аэропортом.

Среди погибших - пятеро членов экипажа и 13 жителей поселка, расположенного недалеко от города Равалпинди.

Очевидцы на месте происшествия говорят, что самолет врезался прямо в один из жилых домов в поселке около 2 часов ночи по местному времени.

"Я проснулся от того, что услышал, как самолет пролетает над моим домом - в тот момент он еще находился в воздухе, но уже пылал", - рассказал житель поселка Гулам Хан.

"Звук был ужасный. Затем самолет упал прямо на дом, где жила семья", - добавил он.

Другой житель поселка по имени Ямин рассказал, что ему и его жене удалось спастись - они успели выбежать из горящего дома. Но, его брат, жена брата и племянник погибли.

"Окно и дверь в их комнату были заперты. Мы сделали все, чтобы их извлечь, но нам не удалось", - говорит он.

Премьер-министр Пакистана Имар Хан выразил соболезнования семьям погибших, а раненым в результате катастрофы пожелал скорейшего выздоровления.

Местная спасательная служба сообщила, что несколько человек были доставлены в больницы. Тела погибших вывезли для опознания.

  • Заметим, что в городе Равалпинди, недалеко от столицы Пакистана, базируется штаб-квартира армии страны.
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