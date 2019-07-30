//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львовской области мужчина сгорел заживо после ссоры с женой

Во Львовской области мужчина сгорел заживо после ссоры с женой

В Яворове на Львовщине госпитализировали 57-летнего мужчину, который облил себя бензином и поджег. В больнице мужчина скончался

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Как предварительно установили правоохранители, около десяти часов вечера 57-летний житель одного из сел района, находясь в нетрезвом состоянии, после ссоры с женой пошел на огород, облил себя бензином и поджег", - рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать