Во Львовской области мужчина сгорел заживо после ссоры с женой
30 июля, 2019, 15:59
В Яворове на Львовщине госпитализировали 57-летнего мужчину, который облил себя бензином и поджег. В больнице мужчина скончался
Об этом сообщает Национальная полиция.
"Как предварительно установили правоохранители, около десяти часов вечера 57-летний житель одного из сел района, находясь в нетрезвом состоянии, после ссоры с женой пошел на огород, облил себя бензином и поджег", - рассказали в полиции.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
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