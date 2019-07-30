Верховный суд перенес заседание по организатору "титушок" Крысину
Об этом из зала суда сообщил корреспондент Недели.
Перед началом судебного заседания один из защитников Крысина Всеволод Казмирук попросил суд предоставить ему время на ознакомление с материалами дела.
"Жена господина Крысина недавно подписала со мной соглашение, поэтому я не успел ознакомиться с материалами дела. Прошу дать мне время, чтобы обеспечить Юрию Крысину право на защиту", - сказал он.
На уточняющий вопрос суда, сколько именно времени нужно, Казмирук сказал, что не больше месяца.
В то же время представители прокуратуры заявили, что "вынуждены поддержать это ходатайство".
Прокуроры не исключают, что в дальнейшем у Крысина могут появиться новые адвокаты, которые также потребуют времени для ознакомления с материалами дела.
"Хочу напомнить, что это уже пятый защитник Юрия Крысина. Сейчас мы можем говорить о попытке срыва судебных заседаний, поскольку в первую один из адвокатов осужденного болел, другой - не предоставил никаких объяснительных документов. Во время второго заседания один из адвокатов продолжал болеть, а второй был занят в уголовном производстве. Сегодня мы видим нового защитника, очень надеюсь, что полученное время он максимально использует для ознакомления со всеми материалами дела ", - заявила прокурор Юлия Малашич.
Выслушав стороны, суд принял перенести рассмотрение кассационной дела на 10.00 10 сентября.
В ночь на 19 февраля 2014 на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева "титушки" убили журналиста Еремея. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.
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