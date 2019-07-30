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Espreso.tvОбществоВерховный суд перенес заседание по организатору "титушок" Крысину

Верховный суд перенес заседание по организатору "титушок" Крысину


фото: hromadske
Следующее рассмотрение кассационной дела в отношении организатора "титушок" Юрия Крысина, осужденного за нападение на журналиста Вячеслава Еремея во время протестов на Майдане, должно состояться 10 сентября в 10.00

Об этом из зала суда сообщил корреспондент Недели.

Перед началом судебного заседания один из защитников Крысина Всеволод Казмирук попросил суд предоставить ему время на ознакомление с материалами дела.

"Жена господина Крысина недавно подписала со мной соглашение, поэтому я не успел ознакомиться с материалами дела. Прошу дать мне время, чтобы обеспечить Юрию Крысину право на защиту", - сказал он.

На уточняющий вопрос суда, сколько именно времени нужно, Казмирук сказал, что не больше месяца.

В то же время представители прокуратуры заявили, что "вынуждены поддержать это ходатайство".

Прокуроры не исключают, что в дальнейшем у Крысина могут появиться новые адвокаты, которые также потребуют времени для ознакомления с материалами дела.

"Хочу напомнить, что это уже пятый защитник Юрия Крысина. Сейчас мы можем говорить о попытке срыва судебных заседаний, поскольку в первую один из адвокатов осужденного болел, другой - не предоставил никаких объяснительных документов. Во время второго заседания один из адвокатов продолжал болеть, а второй был занят в уголовном производстве. Сегодня мы видим нового защитника, очень надеюсь, что полученное время он максимально использует для ознакомления со всеми материалами дела ", - заявила прокурор Юлия Малашич.

Выслушав стороны, суд принял перенести рассмотрение кассационной дела на 10.00 10 сентября.

В ночь на 19 февраля 2014 на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева "титушки" убили журналиста Еремея. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

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