//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине впервые создали институт для развития медсестер и медбратьев

В Украине впервые создали институт для развития медсестер и медбратьев


фото: god-2016
В Украине создали государственное учреждение "Центр развития медсестринства МЗ Украины"

Об этом сообщила руководительница МЗ Ульяна Супрун в Facebook.

"Наша цель - построить новую модель развития медсестринства, при которой вырастут не только зарплаты медсестер и медбратьев, но и их роль. Они будут иметь больше полномочий и, соответственно, больше ответственности и возможностей", - объяснила Супрун.

Она рассказала о том, какие изменения ожидают медсестер и медбратьев:

  • Увеличение практической подготовки на додипломном этапе образования - чтобы после обучения специалисты чувствовали себя уверенно и могли выполнять необходимые функции.
  • Введение высшего образования и научных степеней по специальности "Медсестринство". Медсестры и медбратья только в Украине и немногих других странах не имеют высшего образования и достаточно полномочий.
  • Непрерывное профессиональное развитие, когда специалисты учатся постоянно. В этом году такую систему ввели для врачей.
  • Расширение полномочий медицинской сестры и медицинского брата, а следовательно и усиление их роли. В большинстве стран мира в обязанности медсестер и медбратьев входит значительный объем работы, которую в Украине выполняют исключительно врачи.
  • Будет определено профессиональный стандарт - четкие правила, по которым будут работать медсестры и медбратья, будут разрабатываться совместно с Мининстерством социальной политики Украины.
  • Медсестры и медбратья смогут получить сертификат, расширить свои полномочия и, соответственно, претендовать на повышение зарплат.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать