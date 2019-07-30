В Украине впервые создали институт для развития медсестер и медбратьев

30 июля, 2019, 11:33

В Украине создали государственное учреждение "Центр развития медсестринства МЗ Украины"

Об этом сообщила руководительница МЗ Ульяна Супрун в Facebook.

"Наша цель - построить новую модель развития медсестринства, при которой вырастут не только зарплаты медсестер и медбратьев, но и их роль. Они будут иметь больше полномочий и, соответственно, больше ответственности и возможностей", - объяснила Супрун.

Она рассказала о том, какие изменения ожидают медсестер и медбратьев: