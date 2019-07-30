В Украине впервые создали институт для развития медсестер и медбратьев
30 июля, 2019, 11:33
В Украине создали государственное учреждение "Центр развития медсестринства МЗ Украины"
Об этом сообщила руководительница МЗ Ульяна Супрун в Facebook.
"Наша цель - построить новую модель развития медсестринства, при которой вырастут не только зарплаты медсестер и медбратьев, но и их роль. Они будут иметь больше полномочий и, соответственно, больше ответственности и возможностей", - объяснила Супрун.
Она рассказала о том, какие изменения ожидают медсестер и медбратьев:
- Увеличение практической подготовки на додипломном этапе образования - чтобы после обучения специалисты чувствовали себя уверенно и могли выполнять необходимые функции.
- Введение высшего образования и научных степеней по специальности "Медсестринство". Медсестры и медбратья только в Украине и немногих других странах не имеют высшего образования и достаточно полномочий.
- Непрерывное профессиональное развитие, когда специалисты учатся постоянно. В этом году такую систему ввели для врачей.
- Расширение полномочий медицинской сестры и медицинского брата, а следовательно и усиление их роли. В большинстве стран мира в обязанности медсестер и медбратьев входит значительный объем работы, которую в Украине выполняют исключительно врачи.
- Будет определено профессиональный стандарт - четкие правила, по которым будут работать медсестры и медбратья, будут разрабатываться совместно с Мининстерством социальной политики Украины.
- Медсестры и медбратья смогут получить сертификат, расширить свои полномочия и, соответственно, претендовать на повышение зарплат.
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