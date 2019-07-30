В Украине состоится чемпионат мира по мини-футболу
30 июля, 2019, 13:44
Столица Украины победила в борьбе за право проведения чемпионата мира по мини-футболу 2021 года
Об этом сообщает Федерация мини-футбола Украины .
Киев опередил сенегальское город Дакар в борьбе за право провести чемпионат мира в 2021 году.
"Это решение - результат признания успеха нашей страны в развитии и популяризации мини-футбола. Благодаря совместным и согласованным усилиям специалистов федерации, мэрии столицы и лично Виталия Кличко Киев получил это право в упорной борьбе с серьезным конкурентом - Дакаром", - сказал президент федерации мини -футбола Украины Евгений Донцов.
Следующий чемпионат мира по мини-футболу состоится в октябре 2019 году в австралийском городе Перт.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-