В Украине состоится чемпионат мира по мини-футболу

30 июля, 2019, 13:44

Столица Украины победила в борьбе за право проведения чемпионата мира по мини-футболу 2021 года

Об этом сообщает Федерация мини-футбола Украины .

Киев опередил сенегальское город Дакар в борьбе за право провести чемпионат мира в 2021 году.

"Это решение - результат признания успеха нашей страны в развитии и популяризации мини-футбола. Благодаря совместным и согласованным усилиям специалистов федерации, мэрии столицы и лично Виталия Кличко Киев получил это право в упорной борьбе с серьезным конкурентом - Дакаром", - сказал президент федерации мини -футбола Украины Евгений Донцов.

Следующий чемпионат мира по мини-футболу состоится в октябре 2019 году в австралийском городе Перт.