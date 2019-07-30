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Espreso.tvСпортВ Украине состоится чемпионат мира по мини-футболу

В Украине состоится чемпионат мира по мини-футболу


фото: football24.ua
Столица Украины победила в борьбе за право проведения чемпионата мира по мини-футболу 2021 года

Об этом сообщает Федерация мини-футбола Украины .

Киев опередил сенегальское город Дакар в борьбе за право провести чемпионат мира в 2021 году.

"Это решение - результат признания успеха нашей страны в развитии и популяризации мини-футбола. Благодаря совместным и согласованным усилиям специалистов федерации, мэрии столицы и лично Виталия Кличко Киев получил это право в упорной борьбе с серьезным конкурентом - Дакаром", - сказал президент федерации мини -футбола Украины Евгений Донцов.

Следующий чемпионат мира по мини-футболу состоится в октябре 2019 году в австралийском городе Перт.

 
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