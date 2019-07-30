В Судане во время протестов застрелили 5 студентов
Об этом пишет издание Anadolu .
Пока не установили личности снайперов.
Протест был частью митингов, организованных демонстрантами, чтобы давить на правящий Переходный военный правительство, чтобы передать власть гражданской администрации.
Позже в городе Бахари начались жестокие протесты в знак протеста против убийства студентов.
По словам очевидцев, протестующие перекрыли основные дороги в Бахари и подожгли шины, а на улицы вышли сотни разгневанных демонстрантов.
Напомним, военные и оппозиция в Судане договорились о переходном правительстве.
Ранее сообщалось, что в Судане во время столкновений между военными и участниками акций протеста, которые состоялись накануне, 30 июня, погибли по меньшей мере 11 человек.
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