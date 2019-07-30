//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Судане во время протестов застрелили 5 студентов

В Судане во время протестов застрелили 5 студентов

В понедельник, 29 июля, в Центральном Судане во время акции протеста снайперы убили пятерых студентов

Об этом пишет издание Anadolu .

Пока не установили личности снайперов.

Протест был частью митингов, организованных демонстрантами, чтобы давить на правящий Переходный военный правительство, чтобы передать власть гражданской администрации.

Позже в городе Бахари начались жестокие протесты в знак протеста против убийства студентов.

По словам очевидцев, протестующие перекрыли основные дороги в Бахари и подожгли шины, а на улицы вышли сотни разгневанных демонстрантов.

Напомним, военные и оппозиция в Судане договорились о переходном правительстве.

Ранее сообщалось, что в Судане во время столкновений между военными и участниками акций протеста, которые состоялись накануне, 30 июня, погибли по меньшей мере 11 человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать