В ООН до сих пор не получили объяснений от РФ после авианалетов на Сирию
Об этом Лоукок заявил во время заседания Совбеза ООН, передает Іnterfax.ru.
"Мы запросили у России объяснения относительно того, что она делает с предоставленной нами ей информацией. Я храню надежду еще получить от России разъяснения", - заявил он.
В организации решили направить этот запрос после серии авианалетов России на сирийские регионы и гибели в результате многочисленных мирных жителей.
Лоукок пояснил, что гуманитарные организации, в основном негосударственные, предоставляют в Управление по координации гуманитарных вопросов информацию о расположении мирных жителей и мирной инфраструктуры. Затем Управление передает координаты силам международной коалиции, а также Турции и России. Это делается с целью защиты гражданских лиц от обстрелов, пояснил он.
Лоукок отметил, что с начала 2019 года Турции и России были направлены запросы о шести различных атаках, произошедших на северо-западе Сирии.
"Официальный ответ от Турции мы получили от России мы пока ее не получили", - добавил Лоукок.
- Напомним, 19 июля стало известно, что Россия поддерживает режим Асада в зоне деэскалации на северо- западе Сирии не только с воздуха, но и на суше.
- 22 июля, в результате серии авиаударов РФ по жилым кварталам на северо- западе Сирии погибли по меньшей мере 43 человека.
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