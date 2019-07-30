В ООН до сих пор не получили объяснений от РФ после авианалетов на Сирию

30 июля, 2019, 20:49

30 июля заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Россия до сих пор не предоставила информацию в ответ на запрос ООН по использованию данных о расположении больниц и мирных жителей на северо-западе Сирии

Об этом Лоукок заявил во время заседания Совбеза ООН, передает Іnterfax.ru.

"Мы запросили у России объяснения относительно того, что она делает с предоставленной нами ей информацией. Я храню надежду еще получить от России разъяснения", - заявил он.

В организации решили направить этот запрос после серии авианалетов России на сирийские регионы и гибели в результате многочисленных мирных жителей.

Лоукок пояснил, что гуманитарные организации, в основном негосударственные, предоставляют в Управление по координации гуманитарных вопросов информацию о расположении мирных жителей и мирной инфраструктуры. Затем Управление передает координаты силам международной коалиции, а также Турции и России. Это делается с целью защиты гражданских лиц от обстрелов, пояснил он.

Лоукок отметил, что с начала 2019 года Турции и России были направлены запросы о шести различных атаках, произошедших на северо-западе Сирии.

"Официальный ответ от Турции мы получили от России мы пока ее не получили", - добавил Лоукок.