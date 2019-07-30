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Espreso.tvОбществоВ ООН до сих пор не получили объяснений от РФ после авианалетов на Сирию

В ООН до сих пор не получили объяснений от РФ после авианалетов на Сирию

30 июля заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Россия до сих пор не предоставила информацию в ответ на запрос ООН по использованию данных о расположении больниц и мирных жителей на северо-западе Сирии

Об этом Лоукок заявил во время заседания Совбеза ООН, передает Іnterfax.ru.

"Мы запросили у России объяснения относительно того, что она делает с предоставленной нами ей информацией. Я храню надежду еще получить от России разъяснения", - заявил он.

В организации решили направить этот запрос после серии авианалетов России на сирийские регионы и гибели в результате многочисленных мирных жителей.

Лоукок пояснил, что гуманитарные организации, в основном негосударственные, предоставляют в Управление по координации гуманитарных вопросов информацию о расположении мирных жителей и мирной инфраструктуры. Затем Управление передает координаты силам международной коалиции, а также Турции и России. Это делается с целью защиты гражданских лиц от обстрелов, пояснил он.

Лоукок отметил, что с начала 2019 года Турции и России были направлены запросы о шести различных атаках, произошедших на северо-западе Сирии.

"Официальный ответ от Турции мы получили от России мы пока ее не получили", - добавил Лоукок.

  • Напомним, 19 июля стало известно, что Россия поддерживает режим Асада в зоне деэскалации на северо- западе Сирии не только с воздуха, но и на суше.
  • 22 июля, в результате серии авиаударов РФ по жилым кварталам на северо- западе Сирии погибли по меньшей мере 43 человека.
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