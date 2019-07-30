В Минобороны опровергли информацию, что питанияе по новой системе значительно дороже

30 июля, 2019, 17:58

В Минобороны сказали что информация о цене новой системы питания военных не соответствует действительности

Об этом сказал на брифинге заместитель начальника Управления развития продовольственного и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Александр Хмыз, передает Укринформ.

"Информация не соответствует действительности. Если будет соблюдено законодательство, то затраты будут примерно одинаковы", - сказал он.

Хмыз добавил, что по старой системе надо нанять персонал, закупить продукты, завезти их, а это все стоит денег.

Помимо того, поставщики, работающие по новой системе, гораздо более ответственны.

"Надо четко понимать, что количество жалоб на продукты от частей, которые перешли на новую систему по каталогу, равно нулю. В других частях есть определенные нюансы", - сказал он.

Он также отметил, что очень важная составляющая - безопасность. Хмыз пояснил, что "гражданский повар, нанятый какой-то фирмой, может отравить всю часть". По новой системе за приготовление отвечает специальный военный повар, имеющий автомат и сектор обстрела.