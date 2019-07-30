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Espreso.tvОбществоВ Instagram анонсировали фильтр с дополненной реальностью

В Instagram анонсировали фильтр с дополненной реальностью

Разработчики социальной сети Instagram тестируют новинку - трехмерный фон для стори

Об этом сообщает Mashable.

Instagram будет подгружать фон на выбранное пользователем фото.

Как подчеркнул исследователь приложений Джейн Маньчун Вонг, эта функция является дополненной реальностью. Фильтр будет работать вроде зеленого экрана, хромакея, который позволит подложить любой фон на видео или фото.

Однако, для фона можно будет использовать только фото.

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