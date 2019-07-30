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Espreso.tvОбществоВ Германии неизвестный столкнул под поезд женщину с 8-летним сыном, мальчик погиб

В Германии неизвестный столкнул под поезд женщину с 8-летним сыном, мальчик погиб

На железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне погиб восьмилетний мальчик, которого вместе с матерью неизвестный мужчина столкнул с платформы на рельсы

Об этом пишет Европейская правда .

Отмечается, что в момент, когда их столкнули на рельсы прибывал скоростной поезд. Женщине удалось спастись, но ребенок погиб от смертельных травм.

Злоумышленник пытался столкнуть на путь еще одного человека, но ему это не удалось. После этого мужчина пытался убежать, но задержали прохожие неподалеку от вокзала до того, как на место прибыла полиция.

По предварительным данным, потерпевшие и подозреваемый не были знакомы.

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