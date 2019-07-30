В Днипре нашли замену начальнику полиции Глуховере после инцидента с патрульными

30 июля, 2019, 19:35

30 июля приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева Артема Васицкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Заместитель главы Нацполиции Украины Игорь Клименко представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника Нацполиции в Днепропетровской области Артема Васицкого", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Васицький занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.