//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Днипре нашли замену начальнику полиции Глуховере после инцидента с патрульными

В Днипре нашли замену начальнику полиции Глуховере после инцидента с патрульными

30 июля приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева Артема Васицкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Заместитель главы Нацполиции Украины Игорь Клименко представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника Нацполиции в Днепропетровской области Артема Васицкого", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Васицький занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

  • Напомним, 27 июля появилось видео с нагрудной камеры патрульного, который остановил служебный Range Rover ГУ Нацполиции Виталия Глуховери. Водитель отказался признать нарушение и пытался уехать с места событий. Затем туда прибыли бойцы спецподразделения КОРД, которые задержали патрульный экипаж. По данным СМИ, инцидент произошел в сентябре 2018 года.
  • 27 июля Президент Украины Владимир Зеленский требовал немедленного увольнения Виталия Глуховери с должности главы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области из-за инцидента с патрульными.
  • 28 июля руководитель полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря, обвиняемый в превышении служебных полномочий, отреагировал на требование Зеленского уйти в отставку.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать