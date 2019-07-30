В Днипре нашли замену начальнику полиции Глуховере после инцидента с патрульными
30 июля, 2019, 19:35
30 июля приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева Артема Васицкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области
Об этом сообщает Национальная полиция.
"Заместитель главы Нацполиции Украины Игорь Клименко представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника Нацполиции в Днепропетровской области Артема Васицкого", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее Васицький занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.
- Напомним, 27 июля появилось видео с нагрудной камеры патрульного, который остановил служебный Range Rover ГУ Нацполиции Виталия Глуховери. Водитель отказался признать нарушение и пытался уехать с места событий. Затем туда прибыли бойцы спецподразделения КОРД, которые задержали патрульный экипаж. По данным СМИ, инцидент произошел в сентябре 2018 года.
- 27 июля Президент Украины Владимир Зеленский требовал немедленного увольнения Виталия Глуховери с должности главы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области из-за инцидента с патрульными.
- 28 июля руководитель полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря, обвиняемый в превышении служебных полномочий, отреагировал на требование Зеленского уйти в отставку.